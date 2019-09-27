Власти Пскова не смогли договориться о месте установки бюстов трёх героев-десантников

13:13, 27 сентября 2019, ПАИ

Депутаты городской Думы и администрация Пскова не смогли договориться о месте установки бюстов трёх погибших в составе 6-й роты десантников – Михаила Травина, Владимира Швецова и Романа Афанасьева. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сессии Псковской городской Думы 27 сентября.

Представитель ООО «Деловая Россия» сообщила депутатам, что к 20-летию подвига 6-й роты в рамках Указа президента будут установлены бюсты 84-х героев-десантников на их родине. Уроженцев Пскова оказалось в списке не много, на установку бюстов согласились родители трёх героев. Сами бюсты будут изготовлены за счёт спонсорских средств, которые были привлечены на федеральном уровне, а вот саму установку профинансирует муниципалитет, отметила выступающая.

В Пскове бюсты предлагалось установить на Аллее Победы, которая проходит по парковой зоне у танка в районе площади Героев-десантников. По словам заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова, именно эту точку одобрили родители погибших бойцов.

Практически все депутаты посчитали Аллею Победы не удачным местом, во-первых, потому, что она посвящена победе в Великой Отечественной войне, во-вторых, находится не в самом посещаемом и доступном месте, в-третьих, летом в этой парковой зоне отдыхают и загорают псковичи.

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьёв, который сам является отцом погибшего героя, отметил, что присутствовал на встрече с родителями по вопросу установки бюстов. По его словам, на выбор были предложены вход на территорию 104-го полка, сквер у Дома офицеров и площадь Героев-десантников. Родители, сообщил он, выбрали именно саму площадь, а не сквер с танком поблизости.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков отметил, что решение о месте для размещения бюстов принималось не единолично, а коллегиально, в том числе с привлечением комиссии по упорядочиванию наименований улиц. Однако, заявил он, администрация города не настаивает на выбранной точке и готова пересмотреть.

В итоге депутаты проголосовали за установку бюстов, но за пересмотр места. Родителей десантников пригласят на заседание социального комитета гордумы для повторного обсуждения места размещения бюстов.