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Общество

Суд отложил предварительное судебное заседание по рассмотрению иска о признании незаконным разрешения на строительство завода «Титан-Полимер»

Псковский городской суд отложил предварительное судебное заседание по рассмотрению административного иска председателя экологического движения «Свободный берег» Игоря Батова к администрации Псковского района о признании незаконным выданного муниципалитетом разрешения на строительство объектов завода ООО «Титан-Полимер» в ОЭЗ «Моглино». Судебное заседание состоялось на 13 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Разрешение на строительство объектов в рамках создания производства БОПЭТ-пленок (первый этап) в ОЭЗ «Моглино» было выдано администрацией Псковского района 14 ноября 2019 года. В исковых требованиях Игоря Батова говорилось о том, что разрешение на строительство объектов выдано на основе проекта предприятия четвертого класса опасности — «завода по производству двухориентированной ПЭТ-пленки (БОПЭТ)».

Игорь Батов отметил, что он, как строитель с 42-летним стажем и знакомый с химией человек, хочет иметь возможность удостовериться, что строится «завод пленки», а не «завод сырья», поэтому вышел с ходатайством о предоставлении соответствующей документации. «Я прекрасно разберусь, если у меня будут чертежи», - добавил он. 

«Не возражаем в удовлетворении ходатайства, документы в наличии», — отметила представитель стороны ответчика, руководитель правового комитета администрации Псковского района Светлана Позынькова.

Администрация Псковского района в ходе заседания предоставила суду документацию о выдаче разрешения на строительство, правоустанавливающие документы на земельный участок, градостроительный план земельного участка, инженерно-геологические, метеорологические, экологические и другие изыскания.

Адвокат Игоря Батова попросил суд привлечь к судебному заседанию ГАУ «Госэкспертиза Псковской области», Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологи Псковской области. Суд удовлетворил заявленное ходатайство.

Предварительное судебное заседание состоится 3 марта в 14:00.

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