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Начальник псковского ГИБДД: Текущий год в Пскове – одна большая стройка

Текущий год в Пскове – одна большая стройка. Именно так 13 февраля в прямом эфире ПАИ-live начальник УГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт прокомментировал планы по ремонту городских улиц на 2020 год.

«Я в очередной раз готов извиниться перед водителями и пешеходами, но дороги делать нужно. Улично-дорожная сеть Пскова уже устаревшая и её модернизация жизненно необходима», - отметил начальник городского ГИБДД и подчеркнул, что городские дороги не справляются с огромным количеством автотранспорта.

В этом году в Пскове планируется отремонтировать порядка 20 километров дорог, в том числе 11 – в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Самым масштабным ремонтом текущего года городские власти назвали ремонт Рижского проспекта.

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