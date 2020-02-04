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Общество

Александр Братчиков назвал самый масштабный дорожный ремонт в Пскове в 2020 году

Ремонт Рижского проспекта в Пскове станет самым масштабным дорожным ремонтом в городе в 2020 году. Об этом заявил глава администрации Пскова Александр Братчиков на пресс-конференции 4 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, капитальный ремонт проспекта будет выполнен от площади Ленина до улицы Юбилейной. При этом сити-менеджер подчеркнул, что ремонт Рижского проспекта будет не только масштабным, но и тяжелым, так как эта дорога – одна из основных транспортных артерий Пскова.

Подрядчик для ремонта Рижского проспекта уже определен. Он должен будет отремонтировать участок дороги длинной 2,3 километра. Помимо замены асфальта, бордюров, тротуарной плитки и ограждений, подрядчик установит тактильную плитку в местах сопряжения тротуаров с проезжей частью, восстановит зеленую зону и нанесёт дорожную разметку термопластиком.

Ремонт Рижского проспекта будет выполняться в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели из федерального и областного бюджетов выделены почти 95 млн рублей. Отремонтировать дорогу должны до 28 августа.

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