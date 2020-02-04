Какие улицы отремонтируют в Пскове в 2020 году: Перечень объектов и объёмы затрат

01:33, 05 февраля 2020, ПАИ

В 2020 году в Пскове намечен большой фронт дорожных работ. Городские власти планируют отремонтировать 17 улиц, объездную дорогу под виадуком, тротуары вдоль 8 улиц и на мосту Александра Невского, одну площадь, один мост, путепровод, пешеходную дорожку, несколько проездов и 5 дворовых территорий. Псковское агентство информации решило выяснить в городской администрации, дороги по каким адресам отремонтируют, сколько на это будет выделено средств, и не приведут ли дорожные работы к сумасшедшим пробкам в городе.

Нацпроект даёт большие возможности

Без учета дворовых территорий и проездов на ремонт улично-дорожных объектов Пскова в 2020 году предусмотрены денежные средства за счет субсидий из федерального, областного и городского бюджетов в размере более 513 млн рублей. Из них на улицы – более 445 млн рублей, на тротуары – почти 44 млн рублей, на площадь – 13 млн рублей, на мост – 2,7 млн рублей, на путепровод – 7 млн рублей, на пешеходную дорожку – 2 млн рублей. Всего планируется отремонтировать порядка 20 километров дорог. Это большая цифра, и воплощение планов в жизнь сильно увеличит количество дорог, находящихся в так называемом нормативном состоянии. В настоящий момент в Пскове 60% дорог требуют ремонта. [Документ о планируемых работах по ремонту дворовых и автомобильных дорог Пскова в 2020 году имеется в распоряжении редакции - ПАИ].

Так, в текущем году в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет субсидий из федерального и областного бюджетов будут отремонтированы объездная дорога под виадуком и шесть улиц, включая реконструкцию двух перекрестков – всего порядка 11 километров дорог.

В частности, будут продолжены работы по реконструкции улицы Яна Фабрициуса, которые начались ещё в прошлом году. В настоящий момент проведён ряд работ на участке улицы от площади Победы до улицы Гражданской, однако подрядчик выбился из сроков из-за чего контракт с ним может быть расторгнут. Между тем муниципальный контракт на реконструкцию перекрестка улиц Яна Фабрициуса и Гражданской уже заключен. На эти цели выделены 92 млн 660,15 тысяч рублей. Подрядчик должен выполнить работы до 28 ноября. В этом же году начнется и второй этап ремонта улицы Яна Фабрициуса от улицы Металлистов до улицы Вокзальной. На эти цели выделят 10 млн 941,5 тысяч рублей.

Также будет отремонтирована улица Инженерная от Инженерного моста до дома №4 на улице Инженерной. Согласно условиям контракта, работы должны быть выполнены до 28 августа. На эти цели направят 21 млн 564,46 тысяч рублей. Здесь же до 28 ноября будет реконструирован перекресток улиц Инженерной и Индустриальной. Стоимость работ составит 40 млн 601,53 тысяч рублей. Кстати, подрядчик уже затянул ремонт улицы Инженерной, и если он и дальше будет нарушать график ремонта, то городские власти расторгнут с ним контракт.

Ещё две улицы должны будут отремонтировать до 20 июля. Речь идёт об улицах Черняховского и Гагарина. Ремонт первого объекта обойдется в 5 млн 296,64 тысяч рублей, второго – 5 млн 232,79 тысяч рублей.

Также в этом году в Пскове отремонтируют улицу Боровую и объездную дорогу под виадуком. Однако по этим объектам муниципальные контракты пока не заключены. Между тем на ремонт первого объекта планируется выделить 19 млн 69,78 тысяч рублей, а второго – 18 млн 864,02 тысяч рублей.

Затронут ремонтные работы и одну из важнейших дорожных артерий города – Рижский проспект. Подрядчик уже определён. Он почти за 95 млн рублей должен будет отремонтировать 2,3 километра дороги до 28 августа. При этом в рамках работ будут не только заменены асфальт, бордюры, тротуарная плитка и барьерные ограждения, но и установлена тактильная плитка в местах сопряжения тротуаров с проезжей частью, восстановлена зеленая зона и нанесена дорожная разметка термопластиком.

По словам начальника управления городского хозяйства Пскова Николая Баринова, на время ремонта Рижского проспекта городские автобусы пустят по соседним улицам – Коммунальной и Юбилейной. При этом он подчеркнул, что больше двух полос в ходе ремонта Рижского проспекта перекрыто не будет, но ожидаемые пробки горожанам всё же придется «терпеть».

Силами города и области

В рамках программы «Ремонт и содержание улично-дорожной сети Пскова» в текущем году предусмотрены денежные средства из областного и городского бюджета на ремонт 10 улиц, тротуаров вдоль 8 улиц и на мосту Александра Невского, одной площади, одного моста, путепровода, пешеходной дорожки, нескольких проездов и пяти дворовых территорий. Всего планируется отремонтировать более 8 километров дорог.

Больше всего средств выделят на ремонт улицы Рокоссовского, Гаражного проезда и улицы Ипподромной от улицы Крупской до улицы Герцена по 28, 25 и 22 млн рублей соответственно.

Также весьма солидные суммы планируется направить на приведение в порядок улиц Лесной и Харченко – всего 18 млн 845 тысяч рублей, и улицы Текстильной – 14,2 млн рублей.

Будут проведены ремонтные работы и на двух участках улицы Киселёва - от улицы Коммунальной до улицы Кузбасской дивизии и от Рижского проспекта до улицы Красноармейской. На эти цели планируется направить 13 млн рублей.

Не останется без внимания и улица Петровская. В 2020 году здесь отремонтируют дорогу на участке от улицы Коммунальной до Комсомольской площади, включая тротуары на участке от улицы Красноармейской до улицы Госпитальной. Все эти работы будут стоить 9 млн рублей.

Ещё в рамках программы отремонтируют улицы Речную и Металлистов от дома №27в до Октябрьского проспекта. Стоимость работ по первому объекту составит 4,5 млн рублей, по второму – 6,6 млн рублей.

В этом году в Пскове помимо улиц будет отремонтирован и ряд других дорожных объектов, например, тротуары вдоль 8 улиц и на мосту Александра Невского, а также пешеходная дорожка - на эти работы направят почти 46 млн рублей.

Так, за 2 млн рублей отремонтируют пешеходную дорожку на улице Карбышева от дома №18 до дома №7. Столько же денег направят на ремонт тротуаров на улице Рельсовой, чуть меньше средств выделят на ремонт тротуаров на улице Максима Горького.

Приведут в порядок тротуары и на улицах Печорской и Западной от улицы Коммунальной до Рижского проспекта. На эти цели выделят 5 и 6,8 млн рублей соответственно.

Отдельно стоит отметить ремонт тротуаров на мосту имени Александра Невского и возле него. Так, на ремонт тротуаров на улице Чудской от моста до улицы Ижорского батальона направят 8 млн рублей, на мосту – 2,5 млн рублей.

Кроме того, в этом году отремонтируют тротуары на улице Народной от улицы Юбилейной до Рижского проспекта и на улице Юбилейной от Рижского проспекта до улицы Коммунальной. Стоимость первого объекта составит 7 млн рублей, второго – 11,6 млн рублей.

Отдельно стоит отметить ремонт площади Декабриста Пущина, путепровода «Крестовский» и моста «Инженерный». Всего на три объекта планируется направить 22,7 млн рублей – 13, 7 и 2,7 млн по каждому объекту соответственно.

В то же время в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 2018-2022 годы» запланировано благоустройство пяти дворовых территорий многоквартирных домов по улицам Рокоссовского, 4 и Рокоссовского, 20, Воеводы Шуйского, 4, на улице Звездная,13 и Сиреневом бульваре, 17. При этом стоить напомнить, что ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в рамках данной муниципальной программы производится на основании сформированных жителями заявок.

Также планируется ремонт муниципальных проездов в рамках проекта плана расходов дорожного фонда в 2020 году при условии финансирования из областного бюджета. Однако адресный перечень будет сформирован только если на эти цели поступит финансирование.

Большие масштабы

Конечно, в Пскове в этом году будет ремонтироваться много улиц, включая такие важнейшие транспортные артерии как Рижский проспект. Однако, на наш взгляд, одним из самых масштабных проектов, во всяком случае по сумме, является реконструкция одной из главных городских улиц – Леона Поземского. Реконструкция улицы разделена на два этапа работ, и только на первый этап выделены 354 млн 467 тысяч рублей [средства не входят в общую сумму, написанную в начале статьи – ПАИ].

Работы начались ещё в 2019 году, а завершить первый этап реконструкции должны до 1 декабря 2020 года. Согласно контракту, на выделенные средства подрядчик помимо ремонта самой дороги должен будет организовать два перекрестка с круговым движением. Например, один из них будет размещен между улицами Поземского, Труда и Волкова, что, кстати, создаст пешеходную зону возле церкви Козьмы и Дамиана с Примостья.

Также подрядчик должен будет расширить проезжую часть улицы, и на всём протяжении Леона Поземского организовать четырёхполосное движение. После реконструкции улицы появятся и новые светофоры: на перекрёстках Леона Поземского – Герцена, Леона Поземского – Набат. Однако исчезнет несколько пешеходных переходов: на перекрестке Леона Поземского с улицей Олега Кошевого и между улицей Александра Невского и Ипподромной. Между тем будут организованы новые пешеходные переходы на кольце вокруг сквера «Парламентаризма».

В рамках реконструкции улицы Леона Поземского проводится и благоустройство близлежащих территорий. Так, в сквере «Парламентаризма» установят несколько скамеек и мусорных урн, информационную стойку. Также будут проведены работы по рубке деревьев, устройству тротуаров и дорожек, озеленению и ряд других.

В рамках реконструкции улицы Леона Поземского будет благоустроен сквер на набережной реки Псковы. Здесь планируется создать общественное пространство для проведения массовых мероприятий.

Работы по реконструкции улицы Леона Поземского уже в самом разгаре. Однако перекрытие для движения транспорта до 29 апреля небольшого участка улицы у стен церкви Козьмы и Дамиана с Примостья вызвало негодование псковичей. «Что там можно делать так долго?» - недоумевая спрашивают горожане по поводу перекрытия небольшого участка улицы на три месяца.

Оно и понятно - перекрытие участка дороги уже привело к ломке привычных транспортных потоков. Так, например, 18 января здесь образовалась большая пробка. И ситуация с заторами, по всей видимости, будет продолжатся все три месяца.

Вызвали нарекания жителей и планы городских властей по расширению проезжей части Леона Поземского за счёт сужения прилегающего к дому №8 тротуара. Чтобы решить этот вопрос горожанам пришлось даже обратиться лично к губернатору. В итоге интересы псковичей были учтены, и данный тротуар возле дома №8 на Леона Поземского решено было не сужать.

Будет ли транспортный коллапс?

В социальных сетях псковичи положительно оценили то, что городские власти предпримут масштабный ремонт улично-дорожной сети Пскова, однако высказали опасения, что большая часть дорожных работ как обычно будет проходить в одно время, а значит город может ожидать транспортный коллапс.

Однако городские власти заверили, что транспортного коллапса из-за дорожных работ в Пскове не будет. Между тем, по словам заместителя главы администрации Пскова Елены Жгут, во время проведения ремонтных работ пропускная способность на отдельных участках дорог снизится, что может привести к возникновению заторов. Таким образом, пробки всё же станут больше, но это будет временное явление.

Что же касается организации движения по городу во время проведения дорожных работ, то сроки и вид ограничения проезда транспорта (полное перекрытие, частичное перекрытие по отдельным полосам движения) будут определены в ходе утверждения схем организации дорожного движения при производстве работ.

***

В этом году на ремонт дорог в Пскове выделены беспрецедентные суммы. Планируется, что после проведения всех запланированных ремонтных работ в городе повысится пропускная способность автомобильных дорог, горожанам будет приятнее и безопаснее ездить по отремонтированным улицам, что, несомненно, уменьшит количество ДТП. Это является очень важным фактором, так как нет ничего дороже, чем человеческая жизнь.