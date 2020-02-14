Эксперт из Великобритании проведёт семинар о последних трендах научной коммуникации в ПсковГУ

12:46, 14 февраля 2020, ПАИ

Национальный фонд подготовки кадров проводит серию семинаров Researcher Connect при поддержке посольства Великобритании в разных городах России. Одной из площадок НФПК выбрал ПсковГУ. Независимый эксперт по коммуникациям из Великобритании Люси Армитаж проведёт в вузе трёхдневный тренинг о лучших практиках области академической коммуникации для молодых учёных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Семинар Researcher Connect – это возможность для аспирантов и молодых учёных усовершенствовать свои навыки научной коммуникации. Эксперт познакомит участников семинара с последними трендами в сфере публикационной активности и международного научного сотрудничества. По словам организаторов, семинар поможет исследователям и ученым занять прочную позицию в мировом научном сообществе, где способность правильно и эффективно общаться имеет первостепенное значение. «Хорошо наложенные коммуникации открывают огромные возможности для молодых ученых и исследователей. Научные публикации – это возможность продвинуть свои идеи в международном сообществе, обрести статус, привлечь потенциальных партнеров», — считает ведущая семинара Люси Армитаж.

Люси Армитаж - независимый эксперт по коммуникациям, консультант, тренер; имеет многолетний опыт разработки и проведения курсов для ученых и исследователей в университетах, научно-исследовательских институтах Великобритании и за рубежом. Люси изучала английскую лингвистику в университете Оксфорда, после училась по программе PhD в King’s College в Лондоне по направлению социальная антропология. В течение нескольких лет работала консультантом по коммуникациям и тренером в Dialogue Matters, где развивала экспертизу организации в области создания коллабораций как на национальном, так и на международном уровне.

Участники семинара получат рекомендации по подготовке успешных презентаций для выступлений на международных конференциях, написанию аннотаций к научным статьям, созданию убедительных предложений для получения грантов, а также в интерактивной форме будут выполнять практические упражнения под руководством эксперта. По сути, Researcher Connect в ПсковГУ станет «прокачкой» для молодых учёных, улучшит их навыки академического письма и научной коллаборации, поможет отточить стиль и технику письма.

Семинар пройдёт с 17 по 19 февраля на площадке Псковского государственного университета, в главном корпусе вуза (площадь Ленина, 2). Семинар проводится на английском языке.

В ПсковГУ создан Совет молодых учёных. Это постоянно действующий орган, экспертное сообщество, одной из главных целей которого является поддержка научно-технического творчества молодёжи, поиск талантливых исследователей и представление их интересов. В совет вошли молодые учёные университета в возрасте до 35 лет. Председателем совета стал старший преподаватель кафедры энергетики и электротехники Сергей Тращенков.

