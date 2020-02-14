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Общество

Александр Козловский встретился с активистами «Единой России» в Дедовичском районе

Секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский встретился с партийными активистами в Дедовичском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«В начале года в нашей стране произошли значительные изменения. Президент Владимир Путин озвучил послание, основная часть которого касается социальной сферы. Сменилось правительство, а в апреле россиянам предстоит важное голосование, касающееся внесения поправок в Конституцию», - напомнил однопартийцам Александр Козловский.

Парламентарий подчеркнул, что для реализации послания важно выстроить диалог между исполнительной и законодательной властью и привлекать к совместной работе активных, инициативных людей.

«Наша задача, как актива партии, своевременно реагировать на проблемы людей, помогать им», - отметил Александр Козловский. Он предложил активистам провести инспекцию образовательных учреждений района, чтобы составить четкий план по реализации организации бесплатного горячего питания в короткие сроки.

Отвечая на вопросы собравшихся активистов, Александр Козловский поддержал идею создания особой экономической зоны в Дедовичском районе на базе Псковской ГРЭС. Он напомнил также, создание ОЭЗ инициировано губернатором региона Михаилом Ведерниковым. Остальные вопросы касались поддержки проектов развития сельских территорий и сельского хозяйства, а так же здравоохранения.

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