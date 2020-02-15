В Пскове отметили 31-летие со дня вывода советских войск из Афганистана

15:25, 15 февраля 2020, ПАИ

31-летие со дня вывода советских войск из Афганистана отметили в Пскове. Мероприятия состоялись 15 февраля возле Мемориала воинам псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых задач во второй половине 20 века. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В торжественно-траурном мероприятии участвовали войны-интернационалисты и родственники погибших, а также военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, воспитанники центра «Патриот», а также учащиеся. В память о погибших была отслужена лития. Под звуки гимна Российской Федерации прогремел оружейный салют. Участники митинга возложили гирлянду воинской Славы, а также цветы к мемориалу.

Мероприятия продолжились в зале Дома офицеров, где прошло собрание военнослужащих псковского гарнизона и праздничный концерт-реквием «Колокола памяти - Афганистан».