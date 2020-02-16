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Общество

Роспотребнадзор: Новых случаев заболевания китайским коронавирусом в России не выявлено

В Псковской области предпринимаются меры по недопущению распространения коронавируса. Фото: Дарья Хваткова.

Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России не выявлено. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на заявление Роспортребнадзора.

За время наблюдения за китайским коронавирусом и его распространением по странам мира на территории России были зафиксированы только два случая у прибывших граждан КНР. Оба прошли курс лечения и были выписаны с выздоровлением.

Количество зараженных в Китае на данный момент превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665 пациентов. Количество случаев заражения вне Китая – более 500.

В России предприняты меры по недопущению распространения коронавируса.

В Псковской области во всех медучреждениях проведены занятия с персоналом, оценены запасы медикаментов. Губернатор Псковской области подписан план действий по предотвращению распространения заболевания.

В Пскове введен «масочный режим».

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