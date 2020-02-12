«Масочный режим» ввели в Пскове

19:31, 12 февраля 2020, ПАИ

В Пскове введен «масочный режим» на объектах высокого риска инфицирования ОРВИ и гриппом. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Братчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Речь идёт о введении «масочного режима» для сотрудников в образовательных и социальных учреждениях, на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в организациях, оказывающих услуги населению. Также в документе говорится о необходимости уборки мест массового пребывания людей с использованием дезинфицирующих средств.

Кроме того, руководству «Аптека №2» Пскова поручено незамедлительно обеспечить наличие средств индивидуальной защиты в розничной сети муниципальных аптек города.

Срок действия ограничительных мероприятий - с 11 февраля до особого распоряжения главного государственного санитарного врача Псковской области.