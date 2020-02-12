0
19:31
«Масочный режим» ввели в Пскове
18:42
Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля
17:59
Около 3 км дорог отремонтируют в микрорайоне «Псковкирпич» в 2020 году
17:29
Псковская пара потратила свадебный подарок на превращение заброшенного заводского помещения в центр для хип-хопа
17:14
Электрификацию железной дороги в Псковской области включат в стратегию РЖД
16:16
Гаражный проезд станет дублёром Рижского проспекта в Пскове на период ремонта
14:41
Вынесение приговора экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

«Масочный режим» ввели в Пскове

Фото: Дарья Хваткова

В Пскове введен «масочный режим» на объектах высокого риска инфицирования ОРВИ и гриппом. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Братчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Речь идёт о введении «масочного режима» для сотрудников в образовательных и социальных учреждениях, на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания, в организациях, оказывающих услуги населению. Также в документе говорится о необходимости уборки мест массового пребывания людей с использованием дезинфицирующих средств.

Кроме того, руководству «Аптека №2» Пскова поручено незамедлительно обеспечить наличие средств индивидуальной защиты в розничной сети муниципальных аптек города.

Срок действия ограничительных мероприятий - с 11 февраля до особого распоряжения главного государственного санитарного врача Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

«Масочный режим» ввели в Пскове
12 февраля 2020
«Масочный режим» ввели в Пскове
Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля
12 февраля 2020
Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля
Около 3 км дорог отремонтируют в микрорайоне «Псковкирпич» в 2020 году
12 февраля 2020
Около 3 км дорог отремонтируют в микрорайоне «Псковкирпич» в 2020 году
Псковская пара потратила свадебный подарок на превращение заброшенного заводского помещения в центр для хип-хопа
12 февраля 2020
Псковская пара потратила свадебный подарок на превращение заброшенного заводского помещения в центр для хип-хопа
Электрификацию железной дороги в Псковской области включат в стратегию РЖД
12 февраля 2020
Электрификацию железной дороги в Псковской области включат в стратегию РЖД 1
Гаражный проезд станет дублёром Рижского проспекта в Пскове на период ремонта
12 февраля 2020
Гаражный проезд станет дублёром Рижского проспекта в Пскове на период ремонта
Вынесение приговора экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12 февраля 2020
Вынесение приговора экс-заместителю губернатора Псковской области Александру Кузнецову (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Псковской области для ветеранов обеспечат бесплатный проезд в транспорте
12 февраля 2020
В Псковской области для ветеранов обеспечат бесплатный проезд в транспорте

Идет загрузка...