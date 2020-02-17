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Глава администрации Пскова рекомендовал не передергивать факты о реконструкции музыкальной школы и мебели для нее (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
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Общество

Глава администрации Пскова рекомендовал не передергивать факты о реконструкции музыкальной школы и мебели для нее (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

 

17 февраля глава администрации Пскова Александр Братчиков собрал журналистов для того, чтобы сделать заявление для СМИ о реконструкции музыкальной школы в областном центре и закупке мебели для нее.

Поводом стали многочисленные критические высказывания о «дороговизне» проводимых закупок, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Братчиков подчеркнул, что музыкальная школа располагается в историческом здании, в котором сохранилась удивительная по своей красоте лепнина. Запланированные работы предполагают ремонт фасада, замену кровли, оконных блоков, лестниц. На 52 млн рублей закупят оборудование и мебель. Именно мебель и оборудование и стали камнем преткновения. Псковичей удивили суммы в документах о поставке.

«Откуда взялись такие стулья? Есть проект, который прошел государственную экспертизу. Деньги выделены из резервного фонда правительства. Мы делаем такую школу, которая будет гордостью города и области. Вся мебель российского производства. Да, она может быть похожа на импортную. Мы стараемся делать так, чтобы это было не хуже мировых стандартных. Мы учитываем, чтобы мебель соответствовала тому месту, где она находится», - заявил глава администрации.

На вопрос журналистов о том, где сейчас находится мебель, он пояснил, что сейчас она размещена на складе поставщика. Завершение работ намечено на май текущего года, тогда все желающие и смогут увидеть эту мебель.

Глава администрации предложил присутствующим «не передергивать факты» и не искажать информацию. А в случае вырывания его слов из контекста для поспешных выводов он готов защищаться в суде. 

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