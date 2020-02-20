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Общество

Вырученные средства от продажи билетов на спектакль «Воины духа» передадут родственникам героев

Средства от продажи билетов на спектакль «Воины духа» будут направлены в помощь родственникам героев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Музыкальный спектакль посвящен подвигу псковских десантников на Северном Кавказе. Он приурочен к 20-й годовщине подвига бойцов 6-й роты Псковской десантно-штурмовой дивизии. Спектакль состоится 29 февраля на ВТБ Арене в Москве, а затем его увидят зрители в Пскове и Рязани.

Главный продюсер постановки Марина Ким отметила, что в планах организовать гастроли по всей стране, что позволит распространить информацию о подвиге в разных городах страны.

В сюжете спектакля – история неравного боя псковских десантников с 2000 боевиков в Аргунском ущелье Северного Кавказа. Из 90 солдат и офицеров шестой роты выжили только 6 человек. Премьеру спектакля в 2004 году посетили свыше 25 тысяч зрителей.

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