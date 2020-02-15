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Общество

Эксперт: 30% населения Земли может заразиться коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения не исключает угрозу заражения новым коронавирусом для трети населения Земли. Карантины способны лишь замедлить, но не остановить распространение вируса, считает эксперт при ВОЗ Айра Лонджини, передает ТАСС.

Такую версию выдвинули в связи с тем, что вирусу удалось выйти за пределы Китая до введения карантинов. В настоящий момент каждый инфицированный передает вирус в среднем двум или трем людям, что может привести к заражению около двух третей населения планеты.

По словам Айра Лонджини, даже если будет найден способ замедлить скорость распространения коронавируса, инфицированными могут оказаться порядка 30% людей на Земле.

Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в Европе. На данный момент жертвами вируса стали свыше 1500 человек.

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