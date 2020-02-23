Свыше 100 человек заразились китайским коронавирусом в Италии

14:39, 23 февраля 2020, ПАИ

Свыше 100 человек инфицированы китайским коронавирусом 2019-nCov в Италии, пишет ТАСС.

Губернатор северной области страны Ломбардия Аттилио Фонтана сообщил, что за прошедшую ночь в его административной области число подтвержденных случаев заражения достигло 89. «Поэтому по всей стране, можно предположить, оно точно превысило 100», - добавил он. Большинство людей власти поместят в карантин.

Известно, что в соседней с регионом северной области Венето заразились 17 человек, два случая заболевания выявлено в Эмилии-Романье и один в Пьемонте.

В Китае в результате коронавируса скончались около 2500 человек. В целях предотвращения распространения нового коронавируса Россия временно запретила пропуск через границу граждан Китая.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал план по предотвращению распространения вируса на территории региона.