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Общество

Свыше 100 человек заразились китайским коронавирусом в Италии

Свыше 100 человек инфицированы китайским коронавирусом 2019-nCov в Италии, пишет ТАСС.

Губернатор северной области страны Ломбардия Аттилио Фонтана сообщил, что за прошедшую ночь в его административной области число подтвержденных случаев заражения достигло 89. «Поэтому по всей стране, можно предположить, оно точно превысило 100», - добавил он. Большинство людей власти поместят в карантин.

Известно, что в соседней с регионом северной области Венето заразились 17 человек, два случая заболевания выявлено в Эмилии-Романье и один в Пьемонте.

В Китае в результате коронавируса скончались около 2500 человек. В целях предотвращения распространения нового коронавируса Россия временно запретила пропуск через границу граждан Китая.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал план по предотвращению распространения вируса на территории региона.

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