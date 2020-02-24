Масленичная неделя начинается в России

10:50, 24 февраля 2020, ПАИ

В России начинается масленичная неделя. Проводы зимы будут отмечать с 24 февраля по 1 марта. Во время масленицы принято провожать зиму и есть блины, которые символизируют солнце.

В понедельник отмечают встречу масленицы, во вторник – заигрыши или своего рода шутки, потехи и увеселения. В среду тещи приглашают на блины зятьев с женами. В четверг проходят катания на санях. В пятницу зятья зовут тещу на блины. В субботу блинам угощали у золовок – золовкины посиделки. В прощёное воскресенье все навещают родственников, друзей и просят прощения друг у друга.

В конце масленичной недели проводился ритуал в виде сожжения чучела Масленицы. Масленицу отметят в Печорском районе. Музей-заповедник «Михайловское» также приглашает отметить масленицу.