Масленичные гуляния пройдут в Печорском районе с 24 февраля по 1 марта

11:55, 31 января 2020, ПАИ

С 24 февраля по 1 марта в Печорском районе будут проходить интерактивные программы, посвященные масленичным гуляниям. Как сообщили Псковскому агентству информации в музее-заповеднике «Изборск», 29 февраля в населенном пункте состоится праздник «Изборская масленица». В его рамках все желающие смогут совершить экскурсию по Изборску, а также обучиться мастерству набойки и принять участие в изготовлении символа праздника – куклы «Масленка».

В Печорах праздник будет проходить на улице Международной, 6 в музее истории города Печоры. Там состоится программа «А мы Масленицу дожидали». Гости праздника смогут узнать об истории города и печорских масленичных традициях. Все желающие также смогут принять участие в играх и забавах, отдохнуть в музейной беседке за чашечкой чая.

В деревне Сигово в масленичную неделю пройдёт «Королевская Масленица». Гостей будут встречать хозяйки усадьбы сето. Они расскажут о своих традициях и ремеслах, угостят блинами, пирогами и тыквенным компотом.

Узнать дополнительную информацию и стоимость, а также записаться интерактивные программы можно по телефонам 8(81148) 96-602 (Изборск), 8(81148)2-30-77 (Печоры), 8-911-385-34-61 (Сигово).