Псковича задержали по подозрению в серии краж в Великом Новгороде

16:13, 26 февраля 2020, ПАИ

В Великом Новгороде полицейские задержали 41-летнего жителя Пскова, который подозревается в совершении серии краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

В полицию обратился представитель одного из салонов сотовой связи. Он рассказал, что из помещения магазина украли инкассаторский сейф-пакет, в котором были более 70 тысяч рублей.

Установить личность подозреваемого стражи порядка смогли, посмотрев съемку камеры видеонаблюдения. Псковича задержали. Позже выяснилось, что мужчина причастен ещё к трём кражам в Великом Новгороде. В частности, его обвиняют в похищении товаров из магазинов по продаже косметики и бытовой химии.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемого в кражах псковича заключили под стражу. Правоохранители продолжают устанавливать его причастность к другим аналогичным преступлениям.