0
11:52
Каждый четвертый ходит в масках: Вернувшаяся из Италии псковичка рассказала о коронавирусе в Европе
10:34
Автобус перевернулся в деревне Боровичи Порховского района
22:54
ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
18:21
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
17:38
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Себежском районе
14:55
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
13:49
Качество питания проверили в Островском роддоме после жалобы пациентки на червей в супе
Еще новости
Происшествия

Псковича задержали по подозрению в серии краж в Великом Новгороде

В Великом Новгороде полицейские задержали 41-летнего жителя Пскова, который подозревается в совершении серии краж. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

В полицию обратился представитель одного из салонов сотовой связи. Он рассказал, что из помещения магазина украли инкассаторский сейф-пакет, в котором были более 70 тысяч рублей.

Установить личность подозреваемого стражи порядка смогли, посмотрев съемку камеры видеонаблюдения. Псковича задержали. Позже выяснилось, что мужчина причастен ещё к трём кражам в Великом Новгороде. В частности, его обвиняют в похищении товаров из магазинов по продаже косметики и бытовой химии.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела. Подозреваемого в кражах псковича заключили под стражу. Правоохранители продолжают устанавливать его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Автобус перевернулся в деревне Боровичи Порховского района
26 февраля 2020
Автобус перевернулся в деревне Боровичи Порховского района
ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
25 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
25 февраля 2020
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Себежском районе
25 февраля 2020
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Себежском районе
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
25 февраля 2020
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
Качество питания проверили в Островском роддоме после жалобы пациентки на червей в супе
25 февраля 2020
Качество питания проверили в Островском роддоме после жалобы пациентки на червей в супе
В Пскове получила продолжение история с «забором почета»
25 февраля 2020
В Пскове получила продолжение история с «забором почета»
Водитель пострадал из-за столкновения автомобилей в Великих Луках
25 февраля 2020
Водитель пострадал из-за столкновения автомобилей в Великих Луках

Идет загрузка...