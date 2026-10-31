Родительская гиперопека может превратить детей в будущих жертв мошенников – психолог
Гиперопека и чрезмерный родительский контроль могут превратить ребёнка в жертву телефонных мошенников, заявил медицинский психолог, руководитель центра судебно-психологических экспертиз «Академия стратегических инициатив» Виктор Гульдан.
«В основе личности послушных детей лежит гиперопека. Если ребёнок постоянно воспитывался под жёстким надзором и беспрекословно слушался родителей, он легко следует инструкциям, исходящим якобы от силовых органов или управляющих компаний», – приводит слова специалиста РИА Новости.
По мнению Виктора Гульдмана, в таких ситуациях подросток начинает выполнять указания, будучи уверенным, что участвует в оперативной деятельности и делает правильное дело. При этом привычка беспрекословно подчиняться авторитетным старшим мешает критически мыслить. Кроме того, ребёнок, действуя по указанию мошенников, не осознаёт общественную опасность своих действий.
Родительская гиперопека может превратить детей в будущих жертв мошенников – психолог
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