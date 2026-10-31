Родительская гиперопека может превратить детей в будущих жертв мошенников – психолог

22:25, 31 октября 2026, ПАИ

Гиперопека и чрезмерный родительский контроль могут превратить ребёнка в жертву телефонных мошенников, заявил медицинский психолог, руководитель центра судебно-психологических экспертиз «Академия стратегических инициатив» Виктор Гульдан.

«В основе личности послушных детей лежит гиперопека. Если ребёнок постоянно воспитывался под жёстким надзором и беспрекословно слушался родителей, он легко следует инструкциям, исходящим якобы от силовых органов или управляющих компаний», – приводит слова специалиста РИА Новости.

По мнению Виктора Гульдмана, в таких ситуациях подросток начинает выполнять указания, будучи уверенным, что участвует в оперативной деятельности и делает правильное дело. При этом привычка беспрекословно подчиняться авторитетным старшим мешает критически мыслить. Кроме того, ребёнок, действуя по указанию мошенников, не осознаёт общественную опасность своих действий.