Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

17:07, 26 февраля 2020, ПАИ

С 1 марта Россия приостанавливает полеты в Южную Корею из-за распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. Исключение сделают только для рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Аврора».

Также, по словам Татьяны Голиковой, с 28 февраля из-за коронавируса будет приостановлена выдача российских виз гражданам Ирана.

По последним данным, из-за коронавируса в Китае умерли 2 тысячи 715 человек. Количество зараженных превысило 77,6 тысяч человек. Умирают от коронавируса люди и в других странах. Так, в Италии от этого вируса погибли 12 человек. По словам жительницы Пскова Александры Сырчиной, которая вернулась из Италии, каждый четвертый европеец ходит в масках.