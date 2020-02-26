Коронавирус унес жизни 2715 человек в Китае

09:48, 26 февраля 2020, ПАИ

Из-за коронавируса в Китае умерли 2 715 человек. Число зараженных превысило 77,6 тысяч человек, пишет ТАСС.

По сравнению с 25 февраля количество жертв увеличилось на 52 человека. Официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 3,47% вместо показателя 3,42%, который был днем ранее.

По-прежнему провинция Хубэй занимает первое место по количеству зараженных регионов. Там зарегистрировано 65,1 тысяч человек, из которых более 2 600 человек умерли, выздоровели около 20,9 тысяч. Второе место по количеству инфицированных занимает провинция Гуандун, где зафиксировано более 1,3 тысячи заболевших. В Хэнань и Чжэцзян произошло более 1,2 тысячи случаев заражения.

Ранее также появилась информация от Роспотребнадзора, который не рекомендует посещать Италию, Корею и Иран из-за вспышки коронавируса.