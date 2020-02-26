Каждый четвертый ходит в масках: Вернувшаяся из Италии псковичка рассказала о коронавирусе в Европе

11:52, 26 февраля 2020, ПАИ

Жительница Пскова Александра Сырчина вернулась из Италии. Но из поездки она привезла не столько впечатления о пейзажах этой страны и ее людях, сколько о мерах, принимаемых в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. Подробнее она рассказала в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Псковичка вместе с супругом прилетела в аэропорт Бергамо в 50 километрах от Милана 20 февраля. «При входе в зону выдачи багажа пассажиров встречали двое специалистов, одетых в защитные костюмы и маски. Они дистанционно измерили у нас температуру, просто поднося прибор ко лбу. А нашим знакомым ребятам спустя несколько дней температуру измеряли у шеи, например», — рассказала она.

Затем псковичи уехали на север — в Доломитовые альпы, где 23 феврали они посетили финал Чемпионата мира по биатлону в Антхольце. Там проходил мужской масс-старт.

«Не видела ни одного человека в маске. Всё было тихо. Замечали, что по итальянскому радио ежедневно и по несколько раз в день говорили о коронавирусе. Мы понимали, что что-то происходит. Но не знали, что именно. Предполагали, что как и в других странах обсуждают актуальную тему о китайском коронавирусе», — добавила она.

24 февраля псковичи вернулись в Бергамо. «И увидели кучу людей, которые ходят в масках. И 24-го всё началось», — сообщила Александра Сырчина.

«Приехали в Милан, начались сообщения от родственников из дома о том, что по телевизору говорят о болеющей коронавирусом Италии. Папа написал», — продолжила псковичка.

«Каждый четвертый ходил в маске, — отметила она. — Причем у них маски не такие как у нас, медицинские, а более серьезные. Многие даже под цвет одежды их подбирали. Каждый выражался, как мог».

От знакомых ребят, с которыми встретились в Милане, псковичи узнали, что из-за коронавируса оказался закрыт оперный театр «Ла Скала», а на показ модного дома Giorgio Armani на Неделе моды гостей попросили не приходить, поэтому он прошел при пустом зале с видеотрансляцией в Интернете.

«Вечером 24 февраля мы посмотрели выпуск новостей на «Первом канале», в котором женщина говорила о том, что миланцы массово скупают продукты, пасту и в магазинах пустые полки, — рассказала Александра Сырчина. — Такого, конечно, даже и близко не было. Я не видела ни одной даже полупустой полки».

В одном из супермаркетов она заметила, как девушка в резиновой перчатке, в которой обычно моют пол, выбирала продукты. «Она одной рукой без перчатки держала корзинку, а другой в перчатке брала продукты. Выглядело это всё как настоящая людская паника. Но большинство людей всё равно ходили в общественные места», — пояснила она.

Многие кафе 24 февраля закрылись из-за сообщений и распространении коронавируса в 18:00. «Но на Пьяцца-дель-Дуомо — главной площади Милана — людей было как обычно много. Многие из этого делают хайп. Например, на площади у парня в защитном костюме желтого цвета с маской была конкретная профессиональная фотосессия».

«У меня абсолютно не было никакого чувства тревоги, — добавила она. — Думали о том, что будет, когда прилетим обратно в Ригу. Потому что поступали сообщения о том, что австрийцы, например, останавливали поезда из Италии и не пускали их на свою территорию. Многие соседние страны приняли серьезные меры. А в Ригу прилетели и все просто разошлись».

Александра Сырчина отметила, что в аэропорту Риги не было ни одного человека, который бы измерял температуру или интересовался коронавирусной инфекцией.

А при посадке на самолет в Бергамо псковичи прошли обычный стандартный контроль. «Сотрудники аэропорта Бергамо, к слову, были без масок. Видимо нет обязательства, что нужно носить маски, и сотрудники аэропорта олицетворяли собой спокойствие», — добавила она.

В связи с резким ростом количества инфицированных китайским коронавирусом Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Корею и Иран. В Китае новый тип вируса унес жизни 2 тысяч 715 человек.

Псковская область готова принять меры по предотвращению распространения вируса. Соответствующий план подписал губернатор региона Михаил Ведерников. В медучреждения проведены занятия с врачами, младшим и средним медперсоналом, создан запас лекарств.