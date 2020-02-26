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Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Корею и Иран из-за вспышки коронавируса

Роспотребнадзор не рекомендует посещать Италию, Корею и Иран из-за резкого роста количества инфицированных китайским коронавирусом — COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в Италии заболели новым типом коронавируса 283 человека, семеро скончались. В Корее зафиксированы 977 фактов инфицирования, из них 11 с летальным исходом. В Иране заболели 95 человек, скончались 15.

В настоящее время коронавирус продолжает распространение в странах Европы. Так, случаи заражения зафиксированы в Хорватии, Австрии, Румынии и Швейцарии.

Псковская область готова принять меры по предотвращению распространения вируса. Соответствующий план подписал губернатор региона Михаил Ведерников.

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