В Пскове находятся министр обороны РФ и полпред президента в СЗФО

14:06, 01 марта 2020, ПАИ

Вместе с президентом России Владимиром Путиным в мероприятиях, посвященных памяти 6-ой роты, которые в настоящее время проводятся в Пскове, участвуют министр обороны РФ Сергей Шойгу и полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, они встретили главу государства в аэропорту. После этого высокие гости направились к памятнику «Купол», где собрались сотни псковичей и гостей города, родственники погибших десантников. Здесь проходит митинг, посвящённый памяти десантников 6-й роты, героически погибших при выполнении боевой задачи на Северном Кавказе. Глава государства вместе с россиянами возложил цветы к памятнику павшим воинам.

После возложения цветов и венков к памятнику планируется встреча Владимира Путина с родственниками погибших десантников.

В 2000 году в результате противостояния боевикам, пытавшимся пройти через Аргунское ущелье, погибли 84 псковских десантника. Выжить удалось только шестерым. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 21 из них - посмертно, 68 - награждены орденами Мужества, 63 из них - посмертно.