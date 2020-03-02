Эстония готова восстановить полный погранконтроль из-за коронавируса

19:42, 02 марта 2020, ПАИ

Полный пограничный контроль на внешних границах готова восстановить Эстония в связи с распространением коронавируса нового типа COVID-19. Как пишет ТАСС, такое решение принято и в связи с новым потоком беженцев из Сирии.

«При необходимости мы готовы ввести на наших пограничных пунктах и на внешних границах полный контроль документов и организовать высылку или изоляцию нежелательных или опасных для государства людей», - сообщил глава МВД Эстонии Март Хельме.

Кроме этого, глава ведомства отметил, что при необходимости Эстония готова направить дополнительные силы на внешние границы Европы, чтобы таким образом «проявить свою солидарность». Он добавил, что Эстония откажется принимать у себя новых прибывших в ЕС мигрантов.

На данный момент в Китае - очаге заболевания - в результате коронавирусной инфекции скончались 2 тысячи 912 человек. В конце февраля новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Белоруссии и Литве.