ВОЗ: Смертность от нового коронавируса выше, чем от сезонного гриппа

22:45, 03 марта 2020, ПАИ

В мире умерли 3,4% инфицированных новым типом коронавируса COVID-19, что выше смертности от сезонного гриппа, которая составляет менее 1%. Как пишет ТАСС, об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что лекарства и вакцины для лечения сезонного гриппа имеются, а для лечения COVID-10 – нет. «Однако сейчас проводятся клинические испытания лекарственных средств, а также разрабатывается более 20 вакцин», – добавил глава ВОЗ.

В Китае, где находится очаг нового коронавируса, умерли 2 тысячи 943 инфицированных человека. Недавно коронавирус обнаружили у россиянина, который прибыл из Италии. Также первый случай заражения зафиксирован в Латвии.