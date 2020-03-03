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Общество

Более 2900 человек умерли из-за коронавируса в Китае

Число жертв от коронавируса в Китае увеличилось до 2943. За сутки была зафиксирована 31 смерть, передает ТАСС.

При этом выздоровели более 47,2 тысяч человек. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае составляет свыше 80,1 тысяч человек. Все случаи летальных исходов зафиксированы в провинции Хубэй, из них 24 – в Ухане. Число зараженных в Хубэе возросло на 114 человек.

Ранее стало известно, что коронавирус обнаружили у россиянина, который прибыл из Италии. Первый случай заражения коронавирусной инфекции зафиксирован в Латвии.

Эксперт рассказал, что в Пскове появилась возможность проводить обследования на коронавирус.

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