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Общество

Меры по профилактике коронавируса усиливают в Петербурге

Меры по профилактике и нераспространению коронавирусной инфекции поручил усилить губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сообщается на официальном сайте города.

Меры безопасности усиливаются, учитывая, что в Санкт-Петербурге подтверждено заболевание у итальянского студента Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова. Его в удовлетворительном состоянии госпитализировали в клиническую инфекционную больницу имени С.П. Боткина.

Кроме этого, на единый номер 112 рекомендовано обращаться всем, кто прибывает в Санкт-Петербург из стран, где есть подтвержденные случаи заболевания. Им необходимо поставить в известность о своем путешествии и оставить координаты. 

Сейчас в аэропорту Пулково организован санитарно-карантинный контроль в отношении всех пассажиров, прибывающих в Санкт-Петербург из-за рубежа.

5 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил план проведения профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территорию региона. 

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что прекращение распространения коронавируса к лету маловероятно.

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