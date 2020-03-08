10 человек заразились коронавирусом в Эстонии

17:31, 07 марта 2020, ПАИ

Десять человек в Эстонии заразились новым типом коронавируса. Как пишет DELFI Эстония, они привезли инфекцию из-за границы.

Отмечается, что один из десяти зараженных — ученик Таллиннской гимназии Кристийне. С ним могли контактировать около 30 человек.

На 7 марта лаборатория Департамента здоровья проанализировала 184 пробы, из которых положительными оказались 10. Пока риск прихода единичных случаев заражения из-за пределов Эстонии оценивается как очень высокий.

Сейчас в мире инфицированы коронавирусом свыше 100 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения пояснила, что прекращение распространения коронавируса COVID-19 к лету 2020 года маловероятно.