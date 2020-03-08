Более 100 тысяч человек в мире заразились коронавирусом

14:33, 07 марта 2020, ПАИ

101 тысяча 827 человек в мире заболели новым типом коронавируса. Как пишет ТАСС, об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.

Отмечается, что информация соответствует периоду с 31 декабря 2019 года по 7 марта 2020 года. В результате вызываемого коронавирусом заболевания умерли 3 тысячи 484 человека.

Тарик Язаречич пояснил, что эпидемию можно обратить вспять, но для этого требуется «высокий уровень политической воли». По его словам, страны могут замедлить и остановить распространение вируса, спасти жизни, принимая меры в области общественного здравоохранения.

Представители ВОЗ отмечали, что прекращение распространения коронавируса COVID-19 к лету 2020 года маловероятно.