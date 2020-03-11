Псковская область поднялась на 19 место в рейтинге «Инвестиционной активности регионов» за февраль
Псковская область поднялась на 19 место в рейтинге «Инвестиционной активности регионов» за февраль 2020 года. Такие данные привел деловой журнал «Инвест-Форсайт».
Псковская область набрала 33 балла — наибольшее количество среди регионов Северо-Западного федерального округа. Так, Архангельская область получила 32 балла (20 место), Калининградская область — 30 баллов (22 место), Карелия — 27 баллов (23 место), Новгородская область — 22 балла (30-32 место), а Вологодская область — 19 баллов (35-36 место).
Мурманская область, Ненецкий автономный округ и Коми получили по ноль баллов. В январе Псковская область в рейтинге «Инвестиционной активности регионов» занимала 40 место.