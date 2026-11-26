Псковская область и Беларусь зафиксировали рост товарооборота и наметили план кооперации на три года

18:26, 26 ноября 2026, ПАИ

Псковская область и Республика Беларусь рассчитывают на дальнейший рост товарооборота, развитие промышленной кооперации, туризма и гуманитарных связей. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель премьер‑министра Республики Беларусь Наталья Петкевич рассказали на пресс‑подходе по итогам XII заседания рабочей группы по сотрудничеству сегодня, 26 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Наталья Петкевич назвала главным итогом встречи значительный взаимный прирост товарооборота – как в экспорте, так и в импорте.

«Главное, что у нас есть успех, значительный прирост в товарообороте, причём он взаимный, как по экспорту, так и по импорту. У нас есть очень прочный, уже сформированный задел практически во всех отраслях – от тяжёлого машиностроения нашей индустрии, нефтехимического комплекса до образовательного и в целом социально‑гуманитарного сотрудничества», – отметила Наталья Петкевич.

Заместитель премьер‑министра Республики Беларусь также поделилась впечатлениями от поездки в Псковскую область. Она отметила, что Псков произвёл на неё впечатление города, в котором сохранившиеся истоки государственности и православия органично сочетаются с новыми объектами.

Особое внимание Наталья Петкевич уделила социальному городку для пожилых людей. По её словам, для Беларуси, как и для России в целом, тема заботы о старшем поколении очень актуальна.

«Мне очень понравился социальный городок. Конечно, вопрос заботы о пожилых людях и создания пансионатов для них – это одно из приоритетных направлений нашей системы социальной защиты. Мы очень много сейчас в этом направлении делаем, и тот проект, который создан у вас, очень интересен», – заметила Наталья Петкевич.

Она также высоко оценила работу псковского «Кванториума». По её словам, в Беларуси развиты детские технопарки, однако они работают по иной системе.

«Вот это, конечно, здорово, что каждый может попробовать себя в области естественных наук и IT‑технологий. Мне этот проект очень‑очень понравился», – сказала Наталья Петкевич.

Михаил Ведерников, отвечая на вопрос о темпах развития сотрудничества, привёл цифры. В предыдущем трёхлетнем отчётном периоде сумма контрактов между предприятиями Псковской области и Беларуси составляла порядка двух миллиардов рублей. По прогнозам, до конца текущего года этот показатель может вырасти до девяти миллиардов рублей.

«Для двух‑трёх лет это действительно хорошая динамика, и мы её будем развивать. Сегодня, как Наталья Владимировна сказала, мы подписали и протокол совещания, и абсолютно детальный предметный план на ближайшие три года. Будем его контролировать, будем его выполнять. И он действительно охватывает и те направления, где уже есть ощутимые результаты, и новые направления», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что среди приоритетов – промышленная кооперация, сельское хозяйство, машиностроение и быстро развивающийся туризм. По итогам заседания губернатор дал отдельное поручение определить сферы, в которых можно создать и развивать кооперационные связи.

Отдельной темой стало присутствие белорусских товаров в магазинах Псковской области. Губернатор обратил внимание, что продукция из Беларуси, в том числе продукты питания, льняные изделия и товары лёгкой промышленности, пользуется большим спросом у жителей региона.