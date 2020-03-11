Восемь новых случаев коронавируса зарегистрированы в России

21:26, 11 марта 2020, ПАИ

В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Так, в Москве были зафиксированы шесть новых больных коронавирусом, еще двое – в Московской области. Все эти зараженные инфекцией граждане России за последнее время посещали Италию.

Оперативный штаб уточняет, что один из заболевших – ребёнок. У него полностью отсутствуют симптомы заболевания, он является только носителем инфекции.

По последним данным, всего в России на 11 марта зарегистрированы 28 случаев коронавируса: двое граждан Китая, один – Италии и 25 граждан России, вернувшихся из Италии. Двое китайцев и один россиянин уже выздоровели и были выписаны из больниц.

11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. По мнению экспертов, прекращение распространения коронавируса к лету маловероятно.