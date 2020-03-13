Более тысячи человек умерли из-за коронавируса в Италии
Более 1 тысячи человек умерли в результате заражения коронавирусом COVID-19 в Италии. Как пишет «Коммерсант», за сутки число погибших увеличилось на 189 человек.
Всего в Италии зарегистрировано 15 тысяч случаев заражения. В настоящее время в стране закрыты бары, рестораны, салоны красоты и магазины, за исключением супермаркетов, продовольственных магазинов и аптек.
Ограничительные меры в Италии действуют до 25 марта.
С 13 марта Россия ограничила авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение нового коронавируса COVID-19 пандемией.