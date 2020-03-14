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Общество

Специальный раздел про коронавирус появился на сайте Минздрава России

На сайте министерства здравоохранения России появился раздел, посвященный коронавирусу, сообщает пресс-служба ведомства.

Раздел создан для оперативного оповещения, публикации статистических данных и клинических рекомендаций. В нём содержится актуальная информация, которая будет постоянно обновляться, подчеркнули в Минздраве.

В разделе содержатся ответы на наиболее актуальные вопросы о коронавирусе, а также последние данные о числе инфицированных и выписанных пациентах в России. На странице есть такие подразделы, как «Что надо знать о коронавирусе», «Информация для населения», «Информация для медицинских работников» и «Безопасность медицинского персонала».

По последним данным, в России выявили 45 случаев заражения коронавирусной инфекцией, смертей нет. Всего в мире от заболевания умерли более 5 тысяч человек. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

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