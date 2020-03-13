0
18:25
Ситуацию с коронавирусом в Псковской области обсудим в ПАИ-live 16 марта
17:00
Инвестор готов построить экотехнопарк в Псковской области
16:48
Мастер-класс для псковских врачей провел хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера (ВИДЕО)
16:04
Интересы жителей Талабских островов будут отстаивать на законодательном уровне
15:09
Запрет движения катеров вводится на водоемах Псковской области с 23 марта
13:06
Еще 300 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок закупят для Псковской области
12:33
135 млн рублей задолжали жители Псковской области за услуги по вывозу мусора
Еще новости
Общество

11 новых случаев коронавируса выявили в России

В России за последние сутки зарегистрированы 11 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает РБК со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Так, в Москве были зафиксированы пять новых больных коронавирусом, ещё трое – в Санкт-Петербурге, и по одному – в Пермском крае, Московской и Ленинградской областях. Оперативный штаб уточняет, что все зараженные инфекцией граждане за последнее время посещали страны Европы, где зафиксированы вспышки коронавируса.

По последним данным, всего в России на 13 марта зарегистрированы 45 случаев коронавируса. Всего в мире от заболевания умерли почти 5 тысяч человек. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Президент Бразилии заразился коронавирусом Первая смерть от коронавируса зафиксирована на Украине Проведение массовых мероприятий запретили в Петербурге из-за коронавируса УЕФА приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за коронавируса МИД РФ призвал учитывать обстановку с коронавирусом при планировании поездок в Эстонию Из-за распространения коронавируса в Эстонии объявили чрезвычайное положение Более тысячи человек умерли из-за коронавируса в Италии Россия ограничила авиасообщение с Германией, Францией, Испанией и Италией 20% российских туроператоров могут закрыться из-за коронавируса В Белоруссии ограничили массовые мероприятия с международным участием
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Ситуацию с коронавирусом в Псковской области обсудим в ПАИ-live 16 марта
13 марта 2020
Ситуацию с коронавирусом в Псковской области обсудим в ПАИ-live 16 марта
Инвестор готов построить экотехнопарк в Псковской области
13 марта 2020
Инвестор готов построить экотехнопарк в Псковской области
Мастер-класс для псковских врачей провел хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера (ВИДЕО)
13 марта 2020
Мастер-класс для псковских врачей провел хирург-онколог из Ленинградского областного онкодиспансера (ВИДЕО)
Интересы жителей Талабских островов будут отстаивать на законодательном уровне
13 марта 2020
Интересы жителей Талабских островов будут отстаивать на законодательном уровне
Запрет движения катеров вводится на водоемах Псковской области с 23 марта
13 марта 2020
Запрет движения катеров вводится на водоемах Псковской области с 23 марта
Еще 300 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок закупят для Псковской области
13 марта 2020
Еще 300 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок закупят для Псковской области
135 млн рублей задолжали жители Псковской области за услуги по вывозу мусора
13 марта 2020
135 млн рублей задолжали жители Псковской области за услуги по вывозу мусора
Организацию вывоза мусора в Псковской области обсудят в ПАИ-live 13 марта
13 марта 2020
Организацию вывоза мусора в Псковской области обсудят в ПАИ-live 13 марта

Идет загрузка...