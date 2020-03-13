11 новых случаев коронавируса выявили в России

16:37, 13 марта 2020, ПАИ

В России за последние сутки зарегистрированы 11 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает РБК со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Так, в Москве были зафиксированы пять новых больных коронавирусом, ещё трое – в Санкт-Петербурге, и по одному – в Пермском крае, Московской и Ленинградской областях. Оперативный штаб уточняет, что все зараженные инфекцией граждане за последнее время посещали страны Европы, где зафиксированы вспышки коронавируса.

По последним данным, всего в России на 13 марта зарегистрированы 45 случаев коронавируса. Всего в мире от заболевания умерли почти 5 тысяч человек. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.