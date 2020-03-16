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Общество

«Тотальный диктант» перенесли в Псковской области из-за коронавируса

В Псковской области не состоится акция «Тотальный диктант», которая была запланирована на 4 апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы проекта.

По их словам, акция переносится на осень из-за распространения коронавирусной инфекции. Организаторы подчеркнули, что «Тотальный диктант» не состоится 4 апреля ни на одной из площадок, на которых он был запланирован: в России и за рубежом.

Новая дата проведения «Тотального диктанта» станет известна 25 марта, уточнили организаторы. При это они отметили, что очные курсы по подготовке к «Тотальному диктанту» будут проходить по плану, если не будут введены новые запреты. А онлайн-курсы будут продолжаться при любой эпидемиологической обстановке, уточнили организаторы.

«Тотальный диктант» - ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание широкой общественности к вопросам грамотности, повышения её уровня и развития культуры грамотного письма.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 169 тысяч человек. Свыше 6,5 тысяч человек умерли, ещё 77,7 тысяч – вылечились. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

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