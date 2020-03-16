0
16:25
Глава псковского Роспотребнадзора призвал закрыть кинотеатры из-за коронавируса
15:42
С 23 марта по 15 мая на водоёмах Псковской области запрещено передвигаться на лодках с моторами
15:32
Администрация Псковской области: В регионе не выявлено ни одного подтвержденного случая коронавируса
15:28
Псково-Печерский монастырь не закроется из-за коронавируса
15:01
С 17 марта ограничивается доступ на объекты Горводоканала в Пскове
14:13
Из-за профилактики коронавируса переносится выставка бездомных животных «ШАНС ФЕСТ»
13:08
О различиях коронавируса и гриппа рассказали в Роспотребнадзоре
Еще новости
Общество

Ростуризм организовал круглосуточную «горячую линию» для находящихся за границей россиян

Ростуризм из-за вспышки в мире коронавируса организовал «горячую линию» для находящихся за рубежом россиян, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

«Горячая линия», организованная Ростуризмом совместно с ассоциацией «Турпомощь», работает в режиме 24/7. По всем возникшим вопросам следует звонить по телефону 8-499-678-12-03. Также с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 можно звонить по телефону 8-915-117-04-51.

Туроператоры уже приостановили продажу туров в Китай, Южную Корею, Италию и Иран. С 16 марта авиакомпании смогут выполнять рейсы из «Шереметьево» только в столицы стран-членов Евросоюза, а также в Лондон, Женеву и Осло. Кроме того, авиакомпании смогут выполнять только чартерные рейсы из европейских городов для возвращения пассажиров домой. Ранее были ограничены также полеты в Китай, Южную Корею, Иран.

По последним данным, в России выявили 63 случая заражения коронавирусной инфекцией, смертей нет. Всего в мире от заболевания умерли более 6,5 тысяч человек. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
В России запустят сайт стопкоронавирус.рф Глава псковского Роспотребнадзора призвал закрыть кинотеатры из-за коронавируса Состояние здоровья 28 человек отслеживают в Псковской области в целях противодействия распространению коронавируса Магазины одежды в России теряют покупателей из-за пандемии коронавируса Усадьбы Римского-Корсакова в Плюсском районе закрыты для посетителей до 1 апреля Администрация Псковской области: В регионе не выявлено ни одного подтвержденного случая коронавируса Псково-Печерский монастырь не закроется из-за коронавируса Заседания оперативного штаба по предотвращению распространения корнавируса в Псковской области станут еженедельными Еврокомиссия против закрытия границ внутри Шенгена С 17 марта ограничивается доступ на объекты Горводоканала в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Глава псковского Роспотребнадзора призвал закрыть кинотеатры из-за коронавируса
16 марта 2020
Глава псковского Роспотребнадзора призвал закрыть кинотеатры из-за коронавируса
С 23 марта по 15 мая на водоёмах Псковской области запрещено передвигаться на лодках с моторами
16 марта 2020
С 23 марта по 15 мая на водоёмах Псковской области запрещено передвигаться на лодках с моторами
Администрация Псковской области: В регионе не выявлено ни одного подтвержденного случая коронавируса
16 марта 2020
Администрация Псковской области: В регионе не выявлено ни одного подтвержденного случая коронавируса
Псково-Печерский монастырь не закроется из-за коронавируса
16 марта 2020
Псково-Печерский монастырь не закроется из-за коронавируса
С 17 марта ограничивается доступ на объекты Горводоканала в Пскове
16 марта 2020
С 17 марта ограничивается доступ на объекты Горводоканала в Пскове
Из-за профилактики коронавируса переносится выставка бездомных животных «ШАНС ФЕСТ»
16 марта 2020
Из-за профилактики коронавируса переносится выставка бездомных животных «ШАНС ФЕСТ»
О различиях коронавируса и гриппа рассказали в Роспотребнадзоре
16 марта 2020
О различиях коронавируса и гриппа рассказали в Роспотребнадзоре
Семью обрел просивший губернатора о встрече с рыцарями псковский мальчик
16 марта 2020
Семью обрел просивший губернатора о встрече с рыцарями псковский мальчик

Идет загрузка...