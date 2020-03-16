Ростуризм организовал круглосуточную «горячую линию» для находящихся за границей россиян

13:55, 16 марта 2020, ПАИ

Ростуризм из-за вспышки в мире коронавируса организовал «горячую линию» для находящихся за рубежом россиян, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

«Горячая линия», организованная Ростуризмом совместно с ассоциацией «Турпомощь», работает в режиме 24/7. По всем возникшим вопросам следует звонить по телефону 8-499-678-12-03. Также с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 можно звонить по телефону 8-915-117-04-51.

Туроператоры уже приостановили продажу туров в Китай, Южную Корею, Италию и Иран. С 16 марта авиакомпании смогут выполнять рейсы из «Шереметьево» только в столицы стран-членов Евросоюза, а также в Лондон, Женеву и Осло. Кроме того, авиакомпании смогут выполнять только чартерные рейсы из европейских городов для возвращения пассажиров домой. Ранее были ограничены также полеты в Китай, Южную Корею, Иран.

По последним данным, в России выявили 63 случая заражения коронавирусной инфекцией, смертей нет. Всего в мире от заболевания умерли более 6,5 тысяч человек. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.