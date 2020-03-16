Президент Белоруссии недоволен закрытием границы с Россией

14:25, 16 марта 2020, ПАИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал решение России закрыть границу между двумя странами из-за ситуации с коронавирусом, пишет агентство «Белта».

Во-первых, белорусский лидер отметил, что у России и Белоруссии границы не делимитированы и демаркированы. «У нас нет границы, чтобы её закрывать. Наверное, они у себя уже установили эту границу», - сказал Александр Лукашенко.

По его мнению, закрыть границу – «как начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить». «Потому что после закрытия придет период, когда надо будет открывать. А я знаю, как это - открывать. Но пришедшие во власть России люди, видимо, этого не понимают», - считает белорусский лидер.

«Зачем же отрезали Белоруссию от России, не подумав о последствиях? – задал риторический вопрос Александр Лукашенко. – Что думает правительство России в этой ситуации? Ведь за год 110 млн тонн груза переместилось транзитом».

Александр Лукашенко также удивился, что Белоруссию поставили перед фактом, и отметил, что решение о закрытие границы должен принимать президент страны, а не правительство. Он добавил, что с президентом России Владимиром Путиным пока не связывался, но у них запланирован телефонный разговор.

По словам Александра Лукашенко, Белоруссия закрывать границу ни с кем не собирается. Кроме того, он подчеркнул, что в его стране относительно спокойная обстановка с коронавирусом.

16 марта председатель правительства России Михаил Мишустин объявил о закрытии российской границы с Белоруссией в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По последним данным, в мире от коронавируса умерли более 6,5 тысяч человек. 11 марта всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.