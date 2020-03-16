Личный приём граждан в псковском Роструде отменен из-за коронавируса

14:50, 16 марта 2020, ПАИ

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции отменяются личные приемы граждан в государственной инспекции труда в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского Роструда.

Консультации по вопросам соблюдения трудового законодательства проходят по телефонам инспекции труда: (8112) 51-00-07, 51-00-12, 51-00-13, 51-00-14, 51-00-20 либо в виде электронного запроса на почту: git60@rostrud.ru.

Жалобу о несоблюдении работодателем трудовых прав работников в государственную инспекцию труда в Псковской области можно направить почтой России по адресу: 180019, Псков, улица Новоселов, 11а, на адрес электронной почты инспекции: git60@rostrud.ru, посредством электронного сервиса Роструда «Онлайнинспекция.рф», на официальном сайте псковского Роструда в разделе «Письмо в государственную инспекцию труда».

C 16 марта в Псковской области введен запрет на массовые мероприятия. Школы региона досрочно уходят на каникулы, детские сады закроют по решению муниципалитетов. В ПсковГУ введено дистанционное обучение, которое продлится не менее двух недель.