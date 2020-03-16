Усадьбы Римского-Корсакова в Плюсском районе закрыты для посетителей до 1 апреля

15:36, 16 марта 2020, ПАИ

В усадьбе в деревне Вечаша Плюсского района отменяются открытие выставки и концерт, запланированные на 18 марта, в день рождения Николая Римского-Корсакова, сообщили Псковскому агентству информации в газете «Плюсский край».

Усадьбы в деревнях Любенск и Вечаша до 1 апреля будут закрыты для групповых и индивидуальных посещений.

Ранее сообщалось, что Псково-Изборский музей-заповедник не принимает заявки на экскурсии из-за коронавируса. Отменяются все встречи и совещания.

15 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ, согласно которому с 16 марта и до особого распоряжения запрещается проведение на территории региона массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий и мероприятий в видеоформате или без зрителей.

С полным текстом указа можно ознакомиться здесь.