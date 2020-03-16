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Общество

Строительство дорог в России могут приостановить из-за коронавируса

В России может быть временно приостановлено строительство дорог из-за коронавирусной инфекции. Расходы по крупным стройкам могут перенести на более отдаленную перспективу для обеспечения финансирования плана по борьбе с вирусом и его экономическими последствиями, пишет газета «Известия».

Расходы бюджета потребуется перераспределить из-за изменений в развитии мировой экономики. Строительство и ремонт дорог не потребуется, пока не будет восстановлена вся экономика.

Денежные средства, по мнению руководителя направления «Фискальная политика» экономической экспертной группы Александры Суслиной, необходимо выделять на экстренные закупки необходимых препаратов и оборудование, форсирование строительства клиник.

Из-за угрозы распространения коронавируса с 17 марта вводится запрет на пересечение российско-латвийской границы. С 18 марта Россия закроет свои границы для иностранных граждан.

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