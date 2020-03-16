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Политика

Россия закроет границы для иностранцев с 18 марта

Правительство России приняло решение о временном ограничении пересечения границы иностранными гражданами. Данная мера принимается в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости. Ограничение будет действовать с 18 марта по 1 мая 2020 года.

Однако вводимые ограничения не коснутся водителей грузовиков, перевозящих товары, дипломатов, которые постоянно проживают в России, экипажей кораблей и поездов.

Глава правительства Михаил Мишустин пояснил, что предлгаемые меры соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, и они носят временный характер.

Ранее губернатор Псковской области направил обращение к правительству РФ с просьбой принять меры по введению ограничений на пересечение госграницы — регион соседствует с Эстонией, Латвией и Белоруссией, в каждой из этих стран выявлены случаи заражения коронавирусом.

16 марта было заявлено о закрытии границы с Белоруссией.

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