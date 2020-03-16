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Общество

Коронавирусом за сутки в мире заразились почти 14 тысяч человек

13 903 человек в мире заразились коронавирусной инфекцией. Умерли 862 человека, сообщает ТАСС.

По информации Всемирной организации здравоохранения, общее число случаев заражения достигло 167 511 человек, из которых 86 434 человек заражены за пределами материкового Китая. При этом было зафиксировано  3 388 смертей вне Китая (всего 6 606).

С 18 марта Россия закрывает границу для иностранных граждан. Из-за коронавируса строительство и ремонт дорог в России планируют приостановить.

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