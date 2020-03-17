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Общество

Празднование Дня космонавтики в России перенесут на осень

Празднование Дня космонавтики в России собираются перенести с 12 апреля на осень, пишет ТАСС. В качестве даты празднования рассматривается 4 октября — очередная годовщина запуска первого искусственного спутника Земли.

Перенос связан со сложившейся эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. По сведениям Всемирной организации здравоохранения, в мире зарегистрировано более 167 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, в результате которой скончались более 6 тысяч 606 человек.

С 18 марта по 1 мая в России введут временное ограничение пересечения границы иностранными гражданами. 

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