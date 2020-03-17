Спрос на респираторы и защитные очки вырос в России из-за коронавируса

09:30, 17 марта 2020, ПАИ

Из-за распространения в мире коронавируса в России растёт спрос не только на медицинские маски, но и на респираторы и защитные очки, пишет газета «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском».

В феврале продажи респираторов выросли вчетверо по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а защитные очки россияне стали покупать на 33% чаще. В то же время средняя цена респиратора поднялась на 18% (до 242 рублей), защитных очков – на 9% (до 158 рублей),

Также стабильный спрос сохраняется и на медицинские маски. В феврале их купили 4,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Средняя цена за упаковку выросла на 16% и составила 49 рублей.

По последним данным, по всему миру коронавирусом заразились более 182 тысяч человек. Свыше 7,1 тысяч человек умерли. В России зафиксированы 93 случая заражения коронавирусной инфекцией, смертей нет.