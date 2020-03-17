Михаил Ведерников поблагодарил премьер-министра РФ за введение ограничений на пересечение госграницы в Псковской области

20:42, 17 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил председателя правительства РФ Михаила Мишустина и вице-премьера Татьяну Голикову за введение ограничений на пересечение государственной границы РФ в Псковской области в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавируса. Об этом глава региона написал в своём в Instagram.

Михаил Ведерников напомнил, что 14 марта он обратился в правительство России с просьбой ввести ограничительные меры на границе с Эстонией, Латвией и Белоруссией. «Такое решение принято, - подчеркнул губернатор. - С 18 марта по 1 мая будет действовать ограничение на въезд в Россию для иностранных граждан. Соответствующий документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, ограничение не коснётся сотрудников дипломатических представительств, консульских учреждений, международных организаций, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения. Также исключение – частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника на территории России, и транзитные пассажиры воздушного транспорта.

«Благодарю Татьяну Алексеевну Голикову и Михаила Владимировича Мишустина за своевременное и очень важное решение для Псковской области, которого ждали все наши жители. Учитывая наплыв жителей Прибалтики в наши торговые сети, это создавало серьёзные угрозы для распространения коронавируса. Искренняя благодарность за сложное, но необходимое решение», - заключил губернатор Псковской области.