«Евровидение» отменили из-за коронавируса

17:19, 18 марта 2020, ПАИ

«Евровидение» отменено в связи с угрозой распространения коронавируса. Конкурс должен был проходить в Роттердаме с 12 по 16 мая, передает ТАСС.

Отмену конкурса подтвердила Женевская штаб-квартира Европейского вещательного союза. В организации также отметили, что решение было непростым, но оно мотивировано неопределенностью, которая связана с распространением COVID-19 по всему миру.

Ранее сообщалось, что Россию на конкурсе представит группа Little Big. Песню для «Евровидения» группа анонсировала 13 марта. Клип на это творение музыкантов набрал миллионы просмотров.