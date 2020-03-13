Little Big представила песню для «Евровидения - 2020» (ВИДЕО)

08:47, 13 марта 2020, ПАИ

Группа Little Big исполнила новую песню «Uno», с которой она представит Россию на конкурсе эстрадной песни «Евровидение - 2020». Как пишет РИА Новости, клип на песню показали в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Лидер коллектива Илья Прусикин отметил, что песню в стиле «рок-диско и метал-диско» написали спонтанно, композиция не задумывалась в качестве трека для конкурса.

Планируется, что Little Big выступит на Евровидении-2020 в расширенном составе – песню исполнят шесть человек. Ранее участники группы попросили не возлагать на коллектив больших надежд.

Международный конкурс Евровидение-2020 пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах.