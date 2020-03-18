В Белоруссии число заразившихся выросло до 51

17:57, 18 марта 2020, ПАИ

Число заразившихся новым коронавирусом в Белоруссии за минувшие сутки выросло на 15 человек и достигло 51, сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.

«Только девять пациентов имеют клинические признаки инфекции COVID-19, то есть по сути являются больными. Также на контроле находятся 37 пациентов с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Выписаны пять пациентов, еще трем проводится повторное лабораторное обследование, и они готовятся к выписке в ближайшее время», - уточнили в ведомстве.

Из всех случаев заражения в республике 17 завозных, в том числе из Испании, Франции, Германии и Санкт-Петербурга. «Остальные случаи выявлены в результате проводимых мероприятий у изолированных контактов первого уровня», - сообщили в Минздраве.

Продолжается медицинское наблюдение за 1960 гражданами, прибывшими из неблагополучных по коронавирусу стран, в отношении почти 2700 двухнедельное медицинское наблюдение завершено.

В соседней Эстонии заразились 258 человек, в Латвии - 71. В Псковской области не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.