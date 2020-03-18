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Юрий Шматов: Поправки в Конституцию были давно необходимы

Юрий Шматов

«Поправки в Конституцию России были давно необходимы, потому что с момента принятия основного закона страны прошло достаточно много времени, изменилась ситуация в стране и за ее пределами, поменялась международная обстановка», – прокомментировал в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации изменения в Конституцию РФ первый председатель Псковского областного Собрания депутатов (1994-2004), депутат четырех созывов Юрий Шматов.

«Меня радует, что идет широкое обсуждение поправок в основной закон страны, – отметил он. – Радует, что в поправках широко представлен социальный блок, обозначена неприкосновенность границ России, ее неделимость. Сохранение целостности страны – это действительно важно».

«И, наконец-то, парламент приобретает ряд полномочий, которые отсутствовали в «старой» Конституции, – пояснил Юрий Шматов. – В то же время, парламент будет нести и ответственность за принимаемые им решения».

«Я, как гражданин России, 22 апреля пойду голосовать за предложенные поправки», – добавил он.

Предложение о внесении изменений в Конституцию прозвучало от главы государства Владимира Путина в рамках послания к Федеральному Собранию. В пакет поправок включены вопросы, затрагивающие интересы многодетных семей, семей с маленькими детьми, территориальные вопросы, вопросы социальной поддержки граждан, медицины, здравоохранения и ряд других. 

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